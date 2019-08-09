Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM

«Группа ЛСР» не отказывается от планов продлить линию трамвая «Чижик», проект которого развивается в Красногвардейском районе Петербурга, до ближайшего города Всеволожск в Ленинградской области.

Посадка пассажиров в трамвай «Чижик» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это непростой проект, но возможность реализации всегда существует. Мы не отказываемся от этого, и в данный момент идет изучение этого проекта», — заявил гендиректор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, сообщает «Коммерсант».

По словам Молчанова, этот вопрос обсуждается с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Инвестором проекта является компания «Лидер».

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Напомним, с 1 сентября 2019 года в Красногвардейском районе начнут функционировать два новых трамвайных маршрута в рамках проекта «Чижик»: № 63 по Ириновскому проспекту до улицы Передовиков и № 59 по улице Потапова до нового депо. Одновременно маршрут № 64 продлят по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка.

Первую очередь проекта запустили в марте 2018 года, к концу того же года завершили реконструкцию проспекта Наставников на участке от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта. Жилые кварталы Красногвардейского района и станцию метро «Ладожская» связывают два маршрута, № 8 и № 64, на них работают по шесть вагонов. По данным Смольного, только по двум существующим маршрутам в месяц проезжает более 1,5 млн человек.

Трамвайный вагон «Чижик» является самым длинным в мире трехсекционным трамвайным вагоном, достигая 33,45 метра. У него есть две кабины управления, вагон вмещает до 376 человек, в нем работает бесплатный Wi-Fi.

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