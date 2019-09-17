Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. «Адмиралтейские верфи» подтвердили, что линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» сможет выйти на ходовые испытания в конце сентября 2019 года, заявил заместитель генерального директора по флоту предприятия «Росморпорт» Василий Стругов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Виктор Черномырдин»

«Это самый мощный ледокол, который будет в составе нашего предприятия и в мире в целом. «Адмиралтейские верфи» нам подтвердили, что в последних числах сентября мы уже сможем выйти на ходовые испытания», — приводят слова Стругова в пресс-службе «Росморпорта».

Ледовые испытания ледокола планируется провести в марте-апреле 2020 года в Карском море, по факту наличия льда с необходимыми для испытаний характеристиками.

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ФГУП «Росморпорт» обладает самым большим ледокольным флотом в мире — в распоряжении предприятия находятся 36 судов. В 2019 году запланировано заключение контракта на строительство линейного дизель-электрического ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 проекта 21 900М2. За основу взят проект 21 900М, суда которого хорошо зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в различных условиях, в том числе в Арктических морях, показав свою высокую эффективность и надежность.