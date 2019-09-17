Москва, 17 сентября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Можно понять желание молодых людей состояться профессионально и личностно, другой вопрос, что для этого вовсе не обязательно ехать в столицы, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 17 сентября, комментируя результаты опроса Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Как сообщалось ранее, по результатам исследования, доля граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые хотели бы переехать, особенно высока в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, наименее высока — в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

В большинстве случаев выражают желание переехать граждане, живущие в крупных городах, где можно получить хорошее образование, но нет рабочих мест, где можно было бы применить полученные знания за высокое вознаграждение, отметили авторы исследования.

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«Для полноты картины нужна была бы и другая статистика: сколько людей возвращаются из Москвы и Санкт-Петербурга в свои родные города или уезжают в другие регионы России. По каким причинам они это делают. В каком возрасте.

Тем не менее и так очевидно, что высасывание молодёжи со всей территории России в обе столицы и их собственная тяга туда — это серьёзный вызов гармоничному развитию нашей страны. Понятно желание молодых людей состояться профессионально. Но дальше, когда начинается разговор о «личностном развитии», возникают вопросы. Они связаны с водоразделом: развитие личности самой по себе или её развитие как части общества, части своего народа? В этом чувстве гражданской и национальной ответственности, на мой взгляд, вся суть дела и заключается.

Обратите внимание: среди тех крупных городов, откуда в поисках лучшей жизни хотят уехать молодые люди, нет ни Казани, ни Махачкалы, ни Якутска… Наоборот, Грозный, например, в числе тех городов, где доля потенциальных молодых мигрантов наиболее низкая. А уезжают из своих родных городов в основном русские.

Обратимся к другому аспекту: к «качеству жизни». Оказаться в Москве или Питере пусть и с неплохой зарплатой, но, чаще всего, в малогабаритной квартирке, жить рядом с музеями и театрами, но не иметь сил и средств ходить в них — это «высокое качество жизни»? Да и к театрам ли и музеям тянет тех, кто двигается в Москву? А к чему? К более изысканным развлечениям?

За редким исключением — и эти исключения необходимы для того же гармоничного развития всей страны — профессионально и личностно всегда можно состояться не в столицах. Миграция нужна, но не в них, а другие регионы; молодёжь должна узнать всю свою большую родину.

Но о русской пословице «Где родился, там и пригодился» забывать не стоит. По ней, кстати говоря, чаще живут люди культуры в малых городах — там, где ближе земля, от которой, ещё по русским сказкам, вся наша сила. Главное, чтобы в этих городах в принципе была работа. Но её часто нет, и вот это особенно плохо», — отметил Михаил Демурин.