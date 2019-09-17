Москва, , 08:34 — REGNUM Специалисты Финансового университета при правительстве РФ проанализировали желание переехать из своего города среди молодых людей, сообщает 17 сентября «Российская газета».

Так, молодым людям от 18 до 30 лет задавали вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?»

Выяснилось, что больше всего молодежи готово уехать из Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда. Меньше всего — из Москвы, Севастополя, Грозного, Краснодара и Симферополя.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пояснил, что молодые люди в основном пытаются уезжать из крупных городов, где существуют хорош­ие возможности для получения образования, поскольку они стремятся к высоким жизненным стандартам.

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«Люди готовы приезж­ать в Москву, Петерб­ург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для ко­торой они освоили в родном городе», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители регионов Дальнего Востока всё чаще ищут работу с переездом. К такому выводу пришли аналитики портала HeadHunter, изучив список резюме из дальневосточных субъектов. С Камчатки мечтают уехать на юг и запад страны 28% соискателей рабочих мест, из Приморья — треть трудоспособного населения.

Не лучше обстоят дела и в других регионах Дальневосточного федерального округа. Так, Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. За 7 лет «опережающего развития» регион утратил 40 тыс. высококвалифицированных работников.

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