Алма-Ата, Казахстан, 17 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Азиз Умарбеков из Киргизии занял второе место на чемпионате Азии по шахматам среди ветеранов в Алма-Ате, сообщает 17 сентября сервер шахматных результатов Chess-results.

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Киргизский шахматист выступал в категории до 50 лет. В девяти партиях он набрал восемь очков. Умарбеков занял второе место, уступив лишь по дополнительным показателям.

Отметим, чемпионат Азии среди ветеранов проходил с 9 по 17 сентября в Алма-Ате. Медали разыгрывались в трех категориях: по классическим и быстрым шахматам и блицу. Сборную Киргизии на соревнованиях представляли три шахматиста.

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