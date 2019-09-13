Бишкек, , 16:38 — REGNUM «Газпром Кыргызстан» совместно с Федерацией шахмат Киргизии провел в столице Киргизии шахматный турнир среди детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 8 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба российской корпорации.

В турнире приняли участие 40 детей с нарушением слуха, зрения, а также с детским церебральным параличом.

В категории до 13 лет золотые медали завоевали Берик Сланов и Дария Кудайназарова, серебряные — Антон Ливенцов и Айтунук Кудайбердиева, а бронзовые — Бекзат Мулкубатов и Аяна Кенжебекова.

В категории до 15 лет «золота» удостоились Тилеген Рахатбеков и Шахида Амирова, «серебра» — Алиер Талибжанов и «бронзы» — Талантбек уулу Бектур.

В категории до 17 лет первое место досталось Азамату Абдувалиеву и Аэлите Рысбековой, второе место — Кайнарбек уулу Сыргаку и Кубанычбек кызы Айтурган, третье место — Самату Медилову и Амдамали кызы Динаре.

Абсолютным чемпионом турнира на кубок «Газпром Кыргызстан» стал Тилеген Рахатбеков, набравший высшие семь баллов.

Все участники шахматных соревнований получил подарки, сертификаты и памятные призы.

Отметим, что по официальным данным министерства труда и социального развития Киргизии, в настоящее время на территории республики проживают около 30 тысяч детей-инвалидов.