Владивосток, 17 сентября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В посёлке Волчанец в Приморье 27-летний человек умер, не дождавшись приезда скорой помощи, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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На вызов скорой помощи диспетчер предложила отвезти больного в больницу на своём транспорте, однако такого транспорта родственники молодого человека найти не смогли, и он умер за два с половиной часа до приезда кареты скорой помощи.

Очевидцы отмечают, что машина ритуальной службы появилась возле дома потерпевшего уже через 20 минут после его смерти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе в 50 метрах от приёмного покоя умерла пожилая женщина, не дождавшись приезда скорой помощи. Женщина была бездомной, все документы были с ней.