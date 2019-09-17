Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на франкфуртском автомобильном салоне специальную версию G500 Manufactur. Об этом сообщает издание The Gal Post.

32cars Mercedes-Benz G500 Manufactur

Выставочный экземпляр модели имеет яркий цвет кузова South Seas Blue Metallic. Он придает машине морской оттенок. Под цвет кузова удачно подобраны окрашенные в чёрный цвет 20-дюймовые колесные диски и чёрные зеркала заднего вида. В такой же цвет окрашены бампера и накладки на колесных арках.

Салон авто обтянут комбинацией из двух оттенков кожи Nappa. Для водителя в авто предусмотрена цифровая приборная панель, объединённая с информационно-развлекательным комплексом.

В движение шикарный автомобиль приводит мотор V8 рабочим объёмом 4 л. Он агрегатируется с «автоматом» 9G-Tronic.

Напомним, на автомобильном салоне во Франкфурте прошла премьера обновленной спецверсии кемпера компании Mercedes-Benz, который назвали Marco Polo Horizon Edition. В машине имеется пять спальных мест, два из которых размещены на крыше в складной «гармошке». В самом салоне кровати образуются путем складывания кожаных сидений. В кемпере также есть газовая плита, умывальник, светодиодное освещение и многое другое.

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