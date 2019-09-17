Вашингтон, 17 сентября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может отменить выход на биржу (IPOI), если угроза новых нападений на нефтяные объекты сохранится, сообщает The Wall Street Journal.

Дрон

По оценке специалистов издания, в случае сохранения угрозы новых нападений общая стоимость госкомпании Saudi Aramco может снизиться на $300 млрд. При этом есть вероятность того, что потери компании не смогут компенсировать даже выросшие на этом фоне цены на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс, принадлежащих Saudi Aramco, произошли взрывы. Ответственность за удары беспилотников взяло на себя хуситское движение «Ансар Алла». Из-за происшествия суточная добыча нефти в королевстве сократилась почти наполовину.

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