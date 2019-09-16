Москва, 16 сентября 2019, 18:32 — REGNUM Спецслужбы США продолжают работать в прежнем тренде, который не зависит от того, что говорят политические деятели и сам президент США. Об этом 16 сентября заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя атаку беспилотных летательных аппаратов на НПЗ Саудовской Аравии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка («Единая Россия»), выгодоприобретателем в данной ситуации в том числе являются американские «ястребы», с радостью зацепившиеся за идею ответного удара по Ирану, на который Вашингтон постоянно пытается оказывать давление и обвинять во всех проблемах региона. Как заметил депутат, опасность заключается не только в скачках цен на нефтяных рынках, но и в том, что в орбиту провокации может быть втянуто большое число стран.
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