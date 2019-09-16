Москва, , 18:32 — REGNUM Спецслужбы США продолжают работать в прежнем тренде, который не зависит от того, что говорят политические деятели и сам президент США. Об этом 16 сентября заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя атаку беспилотных летательных аппаратов на НПЗ Саудовской Аравии.

«Напрашивается формула, что прежде чем решить задачу, её надо упростить. Но здесь это не прокатит. Здесь необходимо понимать очень серьёзную многоходовку, — сказал Клинцевич. — Мы не должны забывать, что в США 17 спецслужб, работающих крайне профессионально. Они как работали в заданном тренде, так и работают. И неважно, что там говорят политические деятели и президент США. Как уже сказали специалисты по дрону, определить его принадлежность невозможно. А в Ираке и в Йемене есть специалисты, которые работают крайне профессионально. И сегодня главный вопрос, будет ли решён вопрос по Ирану военным путём или не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка («Единая Россия»), выгодоприобретателем в данной ситуации в том числе являются американские «ястребы», с радостью зацепившиеся за идею ответного удара по Ирану, на который Вашингтон постоянно пытается оказывать давление и обвинять во всех проблемах региона. Как заметил депутат, опасность заключается не только в скачках цен на нефтяных рынках, но и в том, что в орбиту провокации может быть втянуто большое число стран.

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