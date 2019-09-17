Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 17 сентября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Гребень амурского паводка в Хабаровском крае смещается к Николаевску-на-Амуре. Гидрологи дают крайне тревожные прогнозы — уровень Амура у города может подняться выше отметок 2013 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Разлив Амура

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По данным специалистов, самую большую опасность несёт шквальный ветер, который поднимает нагонную волну с моря и Амурского лимана.

Гребень паводка ждут в Николаевске через 2−3 дня. В 2013 году максимальный уровень Амура у города был 269 см. Во вторник, 17 сентября, он уже на отметке 242 см. При самом неблагоприятном развитии ситуации уровень может достигнуть 300−350 см. В городе и районе готовят гидрозащитные сооружения, укрепляют береговую линию. Ветер со стороны Амурского лимана способен за несколько часов поднять уровень реки у Николаевска сразу на 20—30 см.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Комсомольска падает, но проблем добавляет подъем уровня грунтовых вод. Он выше, чем во время наводнения 2013 года. Подтопленными остаются 440 жилых домов, более 2 тыс. приусадебных участков.