Афины , 17 сентября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. Четыре месяца тюрьмы за стрельбу из огнестрельного оружия получили два бывших депутата парламента от ультраправой партии «Золотая заря» по приговору суда в Греции. Об этом 16 сентября сообщает информационный сайт «Нафтемпорики».

U.S. Department of Defense Стрельба из пистолета

Депутаты получили тюремный срок за так называемый «салют», устроенный ими на похоронах члена военной хунты «черных полковников» в 2013 году. Из информации, полученной судом из показаний сотрудников полиции, следует, что полицейские видели группу из примерно 20 человек в тот момент, когда на кладбище были слышны выстрелы.

В двух присутствовавших полицейскими были опознаны экс-депутаты. На месте происшествия после церемонии похорон были найдены 15 гильз, которые, как потом было установлено, имели на себе характерные следы оружия подсудимых.

Экс-депутаты заявили, что виновными себя не признают, и что в некоторых районах стрельба на похоронах является обычаем. Суд такие аргументы во внимание не принял.

Напомним, праворадикальная партия «Золотая заря» является третьей по популярности политической силой в стране. 17 депутатов этой партии заседают в греческом парламенте, трое — в европейском. Партия известна своими резкими выступлениями против нелегальной иммиграции. В настоящее время в Греции идёт длительный судебный процесс над членами партии, который начался после убийства в 2013 году музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, вызвавшее огромный общественный резонанс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинений четырём участникам нападения на 75-летнего мэра города Салоники Янниса Бутариса, членам партии «Золотая заря». Мэр Салоников вызывает гнев ультраправых активистов из организации «Золотая заря» своей приверженностью политике мультикультурализма и заявлениями в пользу дружеских отношений с Турцией.