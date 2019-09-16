Санкт-Петербург, 16 сентября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Жители Купчино (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), которые шли на муниципальные выборы в команде «Партии роста», собирают подписи за отмену итогов голосования на участках в четырех муниципалитетах, передает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

«Мы знаем, что в МО №75, «Купчино», «Балканском» и «Георгиевском» выборы были украдены, результаты сфальсифицированы. На избирательных участках, где шло голосование за депутатов муниципальных советов, наблюдатели зафиксировали вбросы бюллетеней, аномальное надомное голосование и «карусели». Наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса удаляли с участков по суду — вплоть до двух часов ночи. К ним применяли физическую силу, мешали работать, крали протоколы и сбегали с ними. Мы требуем отмены выборов на отдельных участках этих муниципалитетов, где был нарушен закон», — заявляют активисты движения «Штаб Купчино», созданного для объединения выдвиженцев в местные муниципалитеты.

Напомним, «Партия роста» получила 15 мандатов из 20-ти в МО №72, в остальных же их кандидаты проиграли «Единой России». В «Партии роста» отмечают нарушения на 15-ти участках МО «Георгиевский», на двух участках МО №75, на 11-ти участках МО «Купчино», на шести участках МО «Балканский».

Подписавшиеся просят главу ЦИК Эллу Памфилову«тщательно рассмотреть ситуацию с этими участками, изучить видеозаписи с камер наблюдения».

«Мы считаем, что жители Фрунзенского района имеют право влиять на местное самоуправление, и не хотим мириться с депутатами, которые захватывают власть как настоящая организованная преступная группа. Произошедшее не только дискредитирует избирательную систему страны, но и ставит под вопрос законность действий исполнительной власти. Это позор для России и позор для нашего любимого города — города-героя. Мы знаем, что Вы хорошо осведомлены о ситуации, и продолжаем надеяться на честные законные выборы в своем районе», — пишут купчинцы Памфиловой.

Напомним, еще 8 сентября, в единый день голосования, Элла Памфилова заявляла, что из-за многочисленных сообщений о нарушениях во Фрунзенском районе на территории, от которой в Госдуму избрался единоросс Михаил Романов, может быть поставлен вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности — в связи с вероятным использованием административного ресурса.

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Напомним, муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 110 муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов. По итогам выборов «ЕР» утратила контроль над несколькими МО как в центре города, так и в «спальных» районах. Оппозиционные кандидаты сумели избраться во многих муниципальных округах города и пригородов.

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