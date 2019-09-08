Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Горизбирком Петербурга разделяет озабоченность председателя ЦИК Эллы Памфиловой относительно вероятного использования административного ресурса депутатом Госдумы Михаилом Романовым на выборах во Фрунзенском районе северной столицы. Об этом сообщил член ГИК Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Памфилова не исключила, что могут появиться основания для лишения депутатской неприкосновенности единоросса Михаила Романова в связи с возможным противозаконным применением им админресурса на выборах в Петербурге и призвала разобраться в ситуации и полицию, и руководство «Единой России».

«Мы разделяем любую озабоченность, которую ретранслирует вышестоящая комиссия, и для нас это руководство к действию», — сказал член Горизбиркома Петербурга Юрий Кузьмин.

Зампред ГИК Алла Егорова не смогла прокомментировать действия Романова, так как не была на участках во Фрунзенском районе. Отметим, на аномально высокое число заявок о надомном голосовании в УИКах Фрунзенского района пожаловались в ЦИК представители «Партии роста». По словам наблюдателей, их отстраняли от переносных урн, и бюллетени сотнями уезжали в неизвестном направлении.

«Я была в курсе, что такие достаточно бурные идут во Фрунзенском районе выборы, активные. Но политика — это всегда борьба», — сказала Алла Егорова. Она напомнила, что и в предвыборный период в ГИК поступало множество жалоб на работу муниципальных избиркомов и ТИК Фрунзенского района.

«Думаю, это следствие того, что было в предвыборный период, и день голосования это показал», — добавила Егорова.

Юрий Кузьмин обратил внимание на жалобы об эпидемии надомного голосования в районе. «Оно нами поставлено на особый контроль», — заявил член ГИК.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко, как передают РИА «Новости», поговорил с Романовым по телефону. «Я с ним разговаривал по телефону, он получил соответствующие замечания со стороны высшего руководства партии «Единая Россия» и со стороны администрации», — отметил Миненко.