Москва, 16 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Интеграция России и Белоруссии должна касаться не только экономики, необходимо общее понимание того, к какому будущему стремятся две страны, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 16 сентября, комментируя информацию о планах дальнейшей интеграции экономических систем двух стран.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что с января 2021 года Россия и Белоруссия намерены перейти на общие налоговый и гражданский кодексы. Также предполагается унифицировать учет собственности, объединить банковский надзор при сохранении двух Центральных банков и выполнить ряд других мер.

Читайте также: Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

«Продвижение в плане дальнейшего объединения России и Белоруссии по экономическому вектору у меня не вызывает сомнений: здесь присутствует взаимная выгода. Некоторые интересы, мы знаем, до сих пор расходятся, но, судя по данной новости, их согласование тоже продвигается.

Меня больше волнует культурно-историческая, или, как сейчас говорят, цивилизационная сторона дела. К сожалению, в этой сфере мы видим гораздо меньше совместных живых дел — того, что способно удерживать наши народы в культурной и мировоззренческой близости (при том понимании, что мы не будем делать этим общим мировоззрение капиталиста). Того, что будет сохранять у граждан России и Белоруссии взаимное понимание и уважение друг к другу.

Когда, скажем, в последний раз встречались не премьер-министры наших стран и не министры экономики или торговли, а министры культуры или образования? О чём они говорили? Когда действительно содержательно беседовали интеллектуалы? Не припомню, чтобы СМИ об этом сообщали…

Между тем, мне думается, что для создания действительно союзного государства именно это особенно важно. Мы союзники в чём? Не только же в зарабатывании денег! И не только в обеспечении своей независимости, неприкосновенности своего политического и цивилизационного пространства.

Одним словом, мало иметь устраивающий обе стороны проект сегодняшней совместной материальной жизни — нужно общее понимание того, к какому будущему стремятся Россия и Белоруссия, в чём их роль как союзников в цивилизационном плане», — отметил Михаил Демурин.