Вена, 16 сентября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Белоруссии строительство атомной электростанции, которое ведет «Росатом», подходит к концу, заявил 16 сентября глава российской госкорпорации Алексей Лихачев на Генеральной конференции МАГАТЭ в столице Австрии Вене.

Gov.by БелАЭС

«Подходит к концу сооружение Белорусской атомной электростанции», — сказал Лихачев.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС — современная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Объект сооружается в соответствии с российским проектом поколения 3+.

Он полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

Читайте также: БелАЭС убила бы энергетику Прибалтики — глава литовского оператора