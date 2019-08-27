Вильнюс, , 14:29 — REGNUM

Руководитель литовского оператора электросетей LitGrid Дайвис Вирбицкас в интервью литовскому порталу 15min.lt о перспективах попадания на литовский рынок электроэнергии с БелАЭС из Латвии заявил, что Рига не имеет права создавать у себя новую торговую зону и продавать электричество из третьих стран, пока этого не разрешит Литва. По его словам, только в Литве есть единственная торговая зона всей Прибалтики и с этим ранее согласились, подписав соответствующее соглашение, все три страны Прибалтики.

Если, по его словам, Латвия проигнорирует такую договорённость, то теоретически Литва может пожаловаться на Латвию Брюсселю, который разрешил бы спор. Вирбицкас уверен, что в пользу Литвы. Он также заявил, что Литва заблокирует соединение с Белоруссией ровно в тот момент, когда будет пущена БелАЭС.

Глава LitGrid уверен, что БелАЭС, если бы Литва не приняла запретительные меры, способна была бы уничтожить энергетику всей Прибалтики, поскольку конкурировать с ценой от этой АЭС было бы невозможно. «Если бы в Прибалтике торговали электроэнергией с Островца, то никто бы больше не инвестировал в генерацию — кто же будет конкурировать с атомной электростанцией Александра Лукашенко? В один день мы бы обнаружили, что (у нас) все электростанции закрыты», — сказал Вирбицкас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговле ей через Латвию.

В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.