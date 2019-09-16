Москва, 16 сентября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. После трех дней снижения, на старте новой торговой недели котировки нефти взлетели на 14% на открытии сессии, отметив максимумы конца мая в районе $68,40 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост цен на нефть обусловлен новостями из Саудовской Аравии, нефтяная инфраструктура которой подверглась атакам беспилотниками. В результате атаки двух НПЗ госкомпании Saudi Aramco производство нефти в стране сократилось более чем вдвое. Мировое предложение, таким образом, упало более чем на 5%.

На фоне этих событий многие уже заговорили о возвращении нефти к отметке $100 за баррель, ссылаясь на масштабы снижения добычи и уязвимость отраслевой инфраструктуры к атакам беспилотников, которая ранее не учитывалась трейдерами в котировках.

Далее динамика Brent будет зависеть от темпов восстановления производства в королевстве, где намерены уже 17 сентября восстановить показатели на треть.

Если процесс будет протекать оперативно, рынок столкнется с фиксацией прибыли после резкого взлета, тем более что Трамп уже просигналил о готовности задействовать свои нефтяные резервы для восполнения утраты.

После первоначальной реакции котировки откатились в район уровня $66 и пока удерживаются выше этой отметки, оценивая перспективы рынка через призму последних событий.

В ближайшие дни трейдеры будут пристально отслеживать новости из Саудовской Аравии, а также обратят внимание на заседание Федрезерва США, который должен снизить ставки и надавить на доллар, что послужит дополнительным фактором поддержки для Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть «подняли дроны»