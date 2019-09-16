После резкого скачка цены на нефть откатились к $66
Москва, 16 сентября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. После трех дней снижения, на старте новой торговой недели котировки нефти взлетели на 14% на открытии сессии, отметив максимумы конца мая в районе $68,40 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Рост цен на нефть обусловлен новостями из Саудовской Аравии, нефтяная инфраструктура которой подверглась атакам беспилотниками. В результате атаки двух НПЗ госкомпании Saudi Aramco производство нефти в стране сократилось более чем вдвое. Мировое предложение, таким образом, упало более чем на 5%.
На фоне этих событий многие уже заговорили о возвращении нефти к отметке $100 за баррель, ссылаясь на масштабы снижения добычи и уязвимость отраслевой инфраструктуры к атакам беспилотников, которая ранее не учитывалась трейдерами в котировках.
Далее динамика Brent будет зависеть от темпов восстановления производства в королевстве, где намерены уже 17 сентября восстановить показатели на треть.
Если процесс будет протекать оперативно, рынок столкнется с фиксацией прибыли после резкого взлета, тем более что Трамп уже просигналил о готовности задействовать свои нефтяные резервы для восполнения утраты.
После первоначальной реакции котировки откатились в район уровня $66 и пока удерживаются выше этой отметки, оценивая перспективы рынка через призму последних событий.
В ближайшие дни трейдеры будут пристально отслеживать новости из Саудовской Аравии, а также обратят внимание на заседание Федрезерва США, который должен снизить ставки и надавить на доллар, что послужит дополнительным фактором поддержки для Brent», — считает эксперт.
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