Москва, , 07:21 — REGNUM Торги по нефти завершились 13 сентября в минусе на 0,34%. В течение дня торги проходили относительно спокойно. Котировки от роста сдерживало два фактора: укрепление доллара на американской сессии, а также разговоры о том, что США планируют смягчить санкции против Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Наиболее интересным было сегодняшнее открытие рынка. На открытии нефть сорта Brent подорожала на 13,5%, до $68,13. Участники рынка отреагировали на новости из Саудовской Аравии.

Днем 14 сентября сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» — хуситы, с помощью десяти дронов устроили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пожар удалось локализовать. По данным Reuters, добыча нефти сократилась вдвое — с 10 млн баррелей в день до 5 млн.

Сегодня, 16 сентября, с утра нефть марки Brent стоит $66,10 за баррель. Коррекция началась от ключевого сопротивления, и можно предположить, что выше цены сегодня не пойдут.

Участники рынка будут ждать новостей из Саудовской Аравии. Их сейчас интересует, как быстро они смогут восстановить добычу нефти до прежних уровней ~10 млн баррелей в сутки.

Если восстановление будет небыстрым, то покупатели спокойно могут прогуляться к уровню $72 доллара. Поддержка расположена на уровне $64.75.

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