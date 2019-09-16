Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Такие персонажи Marvel как Доктор Дум и Доктор Стрэндж столкнутся в пятой фазе её киновселенной. Об этом 15 сентября сообщил портал We Got This Covered.

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Согласно информации, предоставленной инсайдерами, Мандарин, который появится в фильме «Шанг-Чи» (премьера запланирована на 2021 год), сначала будет конкурировать с Доктором Думом, но затем эти два злодея объединятся для того, чтобы противостоять Доктору Стрэнджу.

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Напомним, фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», являющийся продолжением картины 2016 года, выйдет на большие экраны в мае 2021 года. Главную роль в нём вновь исполнит британский актер Бенедикт Камбербэтч.