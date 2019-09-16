Москва, 16 сентября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Один из российских операторов фискальных данных (ОФД) допустил утечку в сеть информации об около 14 млн физических и юридических лицах. Об этом 16 сентября сообщили «Известия».

Хранение персональных данных

Доступ к данным, размещенным на сервере компании «Дримкас», с 9 сентября 2019 года мог получить любой пользователь сети, они были общедоступными на протяжении трех дней. Таким образом, в открытом доступе оказалась различная информация о сделках, в том числе ИНН, адреса и телефоны и т. д. Представители «Дримкас» сообщили журналистам, что система защиты сервера пострадала от атак хакеров.

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Напомним, 10 сентября 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при хранении персональных данных граждан. Если он будет принят, сумма максимального штрафа за допуск утечек данных в свободный доступ составит 18 млн рублей.