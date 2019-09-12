Сочи, Краснодарский край, , 23:42 — REGNUM Банк России со следующего года начнёт уделять повышенное внимание вопросу обеспечения информационной безопасности российских финансовых организаций. Об этом 12 сентября сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артём Сычёв на форуме «Банки России — XXI век» в Сочи.

По его словам, уже до конца текущего года регулятор сформирует риск-профили для кредитных и некредитных финансовых организаций, которые будут отражать общий уровень их информационной безопасности на основании целого ряда показателей.

Во внимание будут приниматься, в частности, уровень защиты от кибератак, доля несанкционированных операций, показания операционной надёжности бакна. На основании этих данных финансовым организациям будет присваиваться соответствующий риск-профиль, при этом низкая оценка повлечёт за собой последствия от усиленного надзора до штрафных санкций.

Сычёв подчеркнул, что Центробанк не преследует цели наказывать финансовые организации, но рассчитывает таким образом побуждать их руководство к улучшению ситуации с безопасностью, учитывая, что невнимание к данным вопросам может негативно отразиться на экономическом состоянии банков.