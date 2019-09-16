Благовещенск, 16 сентября, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Значительно раньше положенного срока в нескольких районах Приамурья 15 сентября выпал первый снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первый снег

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Слой снега покрыл неубранный урожай, который сохранился после затяжных ливневых дождей, шедших в Приамурье практически всё лето. Снег выпал в посёлках Ерофей Павлович, сёлах Лопча, Гонжа, Джалинда и Талдан, а также в городах Тында и Сковородино.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье пережило не самое лучшее в своей истории лето: длительные ливневые дожди, тайфуны и ураганы, пожары и нашествие насекомых.