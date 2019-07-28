Москва, , 17:57 — REGNUM

И российская экономика, и граждане России будут нести значительные потери из года в год, если государство не начнет вкладывать дополнительные средства в прогнозирование и профилактику чрезвычайных природных ситуаций. С таким комментарием обрушившихся на территорию России природных катаклизмов выступила 28 июля журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде в своем Telegram-канале.

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие годы климат на территории Евразийского и Американского континентов не будет отличаться устойчивостью, что увеличивает вероятность природных катастроф, напоминает журналист.

Между тем, стихийные бедствия обрушившиеся на территорию России в 2019 году, помимо самой страшной человеческой трагедии, привели к значительному экономическому ущербу, оценка которого идет на сотни миллионов рублей.

«Ущерб от одних пожаров в этом году составляет десятки, если не сотни миллионов рублей. Ещё одна угроза — паводки — там уже зафиксирован нанесённый ущерб на сотни миллионов, — сообщает Аскер-заде. — И это лишь приблизительные оценки».

При этом отдельно следует учитывать нагрузку на региональный медицинский сектор: «Гарь от пожаров, грибок от подтоплений, тут расходы также могут и будут исчисляться миллионами», — уверена журналист.

Поскольку природа до сих пор имеет значительное влияние на уклад жизни граждан России, необходимо уже сейчас начать серьезные влияния в инфраструктуру регионов, где опасность природных аномалий особенно высока. В первую очередь речь идет о прогнозировании и профилактике чрезвычайных природных ситуаций.

Как сообщалось ранее, паводки в Приамурье предложили признать чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Суммарная площадь лесных пожаров в Иркутской области и некоторых других регионах по состоянию на 27 июля превысила 170 тысяч гектаров.