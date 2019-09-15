Москва, 15 сентября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Россия завершила второй этап поставок в Турцию полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщает 15 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

«15 сентября самолеты военно-транспортной авиации Минобороны … завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставит Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Поставки компонентов для первого дивизиона начались 12 июля 2019 года и завершились 25 июля, второй этап начался 27 августа.

Читайте также: Россия была искренней при продаже С-400 — Эрдоган