Анкара, , 22:50 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация в своем подходе к вопросу о поставках Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400 была искренней. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает телеканал NTV.

С-400 © ИА REGNUM

По словам Эрдогана, Турция была вынуждена приобрести у России ЗРК С-400 для укрепления мира в регионе.

«Россия продемонстрировала искренний подход. Мы должны были предпринять эти шаги для мира в регионе. Они будут установлены к апрелю. Мы принимаем важные меры в оборонной промышленности. Это система защиты», — сказал Эрдоган.

Напомним, что Турция, будучи членом военного блока НАТО, собиралась приобрести американские зенитные комплексы Patriot. Однако после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции Вашингтон приостановил сделку. В итоге Турция решила приобрести ЗРК у России. При этом Эрдоган первоначально говорил, что речь идет исключительно о коммерческом интересе — российские ЗРК дешевле, и Москва их продает, в отличие от Вашингтона.

В США покупку Турции не оценили и теперь грозят Анкаре санкциями. Пока никаких санкций, кроме как исключения Турции из программы F-35, на которые Анкара и так не рассчитывала, не было.