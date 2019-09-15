Краснодар, 15 сентября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газового оборудования в легковом автомобиле в Краснодарском крае. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По предварительной информации, взрыв газового оборудования в автомобиле произошёл около 12:27 мск на улице Ленинградской в городе Тихорецке. В результате взрыва и последующего пожара загорелись два стоявших рядом с местом инцидента автомобиля, а также крыша находившегося рядом магазина.

Общая площадь возгорания составила 10 кв. метров. Для ликвидации огня на место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС по региону. Пожар был ликвидирован в 12:31 мск.

В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе дети 2005 и 2019 годов рождения, которые в момент взрыва находились рядом с автомобилем. Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка причин и обстоятельств произошедшего.

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