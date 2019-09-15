Каир, 15 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Группа террористов была обезврежена в результате совместной операции армии и полиции Египта на севере Синайского полуострова. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба МВД Египта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

По данным ведомства, в районе Гальбана были ликвидированы несколько боевиков, участников радикальной террористической группировки. По информации, полученной от разведслужб, боевики получали подробные инструкции от главарей бандформирований, находящихся в настоящее время за пределами Египта и готовились осуществить ряд подрывных операций.

В ходе завязавшейся перестрелки с террористами ранения получили два офицера полиции.

Напомним, армия и полиция Египта в течение нескольких лет проводят кампанию по ликвидации террористических бандформирований на территории Синайского полуострова. За время антитеррористической операции били ликвидированы сотни боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации египетскими силовиками подпольной сети террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).