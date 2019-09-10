Каир, , 22:29 — REGNUM Подпольную сеть террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвредили представители силовых структур в Египте. Об этом 10 сентября сообщает новостной портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

По данным ведомства, представители террористической организации планировали ряд подрывных акций в стране с целью посеять хаос, на фоне которого они могли бы без труда вернуться на вершину политической сцены.

Планом было предусмотрено создание трёх подпольных ячеек, в задачи которых входил незаконный вывоз иностранной валюты из Египта, оказание финансовой поддержки членам террористической группировки внутри страны, переправка в страны Европы через Турцию членов организации, находящихся в розыске.

Кроме того, готовилась серия подрывных акций и военных операций против жизненно важных объектов инфраструктуры, вооружённых сил и полиции, а также представителей судебных органов.

В ходе следственных мероприятий правоохранителями Египта были установлены личности 16 членов террористической организации, которые были задержаны. Во время обыска у задержанных изъяли документы с указаниями дальнейших действий, касающихся подрывной деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации полицией египетской провинции Синай экстремистов, подозреваемых в совершении ряда террористических атак в северных районах провинции.

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