Маунтин-Вью, США, 14 сентября, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Администрация видеосервиса YouTube больше не будет учитывать просмотры, полученные при помощи рекламы при составлении музыкальных чартов. Об этом 13 сентября компания сообщила в своем официальном блоге.

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Отмечается, что после нововведения YouTube будет учитывать только «органические» просмотры. Таким образом, в эту категорию будут попадать просмотры, полученные в случаях прямых ссылок, встроенных видео, поиска и трендов.

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В августе администрация YouTube объявила о том, что сервис YouTube Kids получит собственный сайт. Платформа также представила новые принципы формирования возрастных категорий видео.