Стокгольм, , 10:25 — REGNUM Сеть магазинов IKEA запустила на YouTube канал, на котором транслируется видео в формате Slow TV. Об этом 14 сентября сообщил портал Concrete Playground.

Сейчас компания ведет онлайн-трансляцию с корабля, перевозящего продукты IKEA из Швеции в Австралию. Отмечается, что путешествие началось 12 сентября 2019 года, оно будет длиться около 14 дней.

Читайте также: Kikstarter обвинили в увольнении сотрудников, создавших профсоюз

Slow TV (медленное телевидение) — это особый телевизионный жанр, в рамках которого зрителям в течение многих часов показывают какой-то однообразный длительный процесс: работу механизмов, виды природы, съемки из транспорта и т.п. Предполагается, что это позволяет зрителям расслабиться.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook признал ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян