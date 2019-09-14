Сана, 14 сентября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы за взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии. Об этом 14 сентября заявил официальный представитель движения в эфире подконтрольного телеканала al-Masirah.

VOA Хуситы

Сообщается, что силы хуситов ударили по двум крупнейшим НПЗ Абкайк и Хурайс с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. Представитель хуситов назвал эту операцию крупнейшей на территории Саудовской Аравии.

Кроме того, представителем хуситов было отмечено, что операция была проведена после тщательной разведки. Также он пообещал, что подобные атаки будут продолжаться, пока королевство не прекратит военные действия в Йемене.

Напомним, йеменские хуситы регулярно атакуют с помощью беспилотников военные объекты и объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии, оказывая сопротивление королевству, ведущему военные действия в Йемене.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах с последующим возгоранием на двух НПЗ в Саудовской Аравии. Сведений о пострадавших не поступало, в настоящее время МВД страны заявило о ликвидации пожара на обеих предприятиях.