Рим, 14 сентября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Спасательное судно Ocean Viking получило разрешение от властей Италии высадить на острове Лампедуза 82 мигрантов. Об этом 14 сентября сообщает в Twitter ассоциация SOS Mediterranee.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты в Европе

Сообщается, что судно Ocean Viking получило инструкцию от властей Италии проследовать к острову Лампедуза для высадки 82 мигрантов, спасённых в результате двух спецопераций. По данным SOS Mediterranee среди спасённых находятся шесть женщин и годовалый ребёнок.

Получению разрешения на высадку на итальянском острове способствовало специальное соглашение, достигнутое между Италией, Францией, Германией, Португалией и Люксембургом по поводу спасённых мигрантов.

Стоит отметить, что судно Ocean Viking регулярно занимается спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море.

В августе текущего года к берегам Италии на судне были доставлены 356 человек, дальше людей на военных кораблях доставили на Мальту, 150 человек согласилась принять Франция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрешении властей Италии высадить нелегальных мигрантов на берег Италии. Предполагается, что в дальнейшем мигранты будут перераспределены в несколько стран ЕС.