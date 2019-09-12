Лампедуза , Италия, , 16:28 — REGNUM Правительство Италии разрешило высадку нелегальных мигрантов с борта корабля Ocean Viking, сообщили в пресс-службе правительства в четверг, 12 сентября.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что мигранты будут перераспределены в несколько стран ЕС, в Еврокомиссии выразили готовность координировать этот процесс.

Власти Италии при предыдущем правительстве делали ставку на ограничение нелегальной миграции и полное закрытие портов страны для их перевозчиков.

Однако с уходом из правительства «Лиги» Маттео Сальвини позиция изменилась, теперь итальянские власти выражают готовность принимать мигрантов, но требуют, чтобы другие страны ЕС непременно принимали участие в их распределении.

Правила ЕС и сейчас предполагают подобную обязанность всех стран-членов, действия нового правительства Италии приведут только к увеличению числа нелегальных мигрантов на ее собственной территории, роста перераспределения не произойдет, полагают оппоненты нынешнего правительства.

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