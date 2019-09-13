Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Воздушные силы Украины и США имеют очень хорошую историю сотрудничества, заявил на брифинге в Нью-Йорке генерал-лейтенант Джеффри Гарриджиан, командующий воздушными силами США в Европе, сообщило 13 сентября информационное агентство «Укринформ».

(сс) Юрій Валько. Ministry of Defense of Ukraine ВВС Украины

"История нашего сотрудничества с украинскими воздушными силами очень хорошая… Благодаря ей, мы имели возможность развить отношения, необходимые для длительного сотрудничества», — рассказал он.

Гарриджиан убеждён, что взаимодействие США и Украины имеет большой потенциал и возможности «развития побратимских отношений на уровне пилотов, культуры совместного взаимодействия».

По словам военного, критической точкой для США стал 2014 год, когда на Украине произошёл государственный переворот.

«В результате… мы смогли пересмотреть нашу позицию, наше позиционирование, наше операционное пространство на этом театре действий», — добавил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США разблокировали предоставление военной помощи Украине. На закупку снайперских винтовок и гранатометов для ВСУ было выделено $141,5 млн. В Министерстве обороны США также запланировали выделить ещё $250 млн на те же цели.

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