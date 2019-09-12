Вашингтон, 12 сентября 2019, 22:46 — REGNUM США возобновили военную помощь Украине, несмотря на намерение президента Дональда Трампа заморозить выделение средств Киеву. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщают украинские СМИ.
Государственный департамент США одобрил предоставление Украине $141,5 млн на закупку снайперских винтовок и гранатометов. На эти же цели министерство обороны США выделит дополнительно $250 млн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Дональда Трампа решила проверить, соответствует ли национальным интересам Соединенных Штатов выделение средств на военную помощь Украине. Это привело к заморозке выделения Конгрессом $250 млн на военную помощь Украине в этом году. Сенаторов крайне возмутило это действие Белого дома.
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