Москва, 13 сентября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров выступил модератором сессии «Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития» на Московском финансовом форуме.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Сессия «Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития» на Московском финансовом форуме

Решения, принятые на форуме, который проходил 12 — 13 сентября в ЦВЗ «Манеж», войдут в основу формирования экономической политики РФ на ближайшие годы.

В приветственном слове к участникам сессии Алексей Комиссаров отметил, что практически на каждой дискуссии Московского финансового форума так или иначе поднималась тема человеческого капитала: «Наверное, трудно найти человека, который бы не согласился с тезисом о важности профессионализма, ценности человеческого капитала, способностей и компетенций человека, кадровой политики — как государственной, так и внутрикорпоративной. Тем не менее на деле все не так просто».

Среди проблем он назвал отсутствие заинтересованности руководителей разного уровня в продвижении лучших сотрудников, условий и возможностей для профессионального роста специалистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Мы видим, что, говоря о важности образования, многие руководители не стремятся отправлять своих сотрудников на образовательные программы. Мы часто сталкиваемся с тем, что на деле лояльность оказывается важнее профессионализма. Мы сейчас говорим про то, что у нас четвертая промышленная революция, новые времена и насколько сегодня важны так называемые мягкие навыки — soft skills. Но иногда за красивой упаковкой теряются профессиональные компетенции — это тоже проблема», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Он попросил спикеров не обходить стороной острые углы в своих выступлениях: «Для того, чтобы вместе подумать, как уменьшить барьеры, которые существуют для продвижения талантов».

Участники дискуссии поднимали вопросы, касающиеся глобальной проблемы — «квалификационной ямы», образовательных процессов, работы кадровых служб. Они говорили о разбалансированности систем спроса и предложений на рынке труда, инертности образовательной системы, а также обсудили современные подходы к отбору, развитию и обучению сотрудников, позволяющие эффективно управлять человеческим капиталом и создавать условия для самореализации талантливых специалистов.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Сессия «Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития» на Московском финансовом форуме

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Зубарев

Статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Юрий Зубарев рассказал о значительном омоложении кадров Минфина, в котором 30% сотрудников в возрасте до 30 лет, а 34% сотрудников — от 30 до 40 лет. Он отметил, что Минфин стал привлекательным местом работы для молодых людей: «Вся госслужба и Минфин в частности, стал достаточно конкурентным работодателем. Уровень оплаты, по опросам наших сотрудников, находится по мотивации на десятом месте, ему по весу отдается всего четыре с половиной процента. На первом месте — стабильность, на втором — вовлеченность в решение масштабных задач государства. И третье место — это профессиональный рост».

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Полунин

Партнер и управляющий директор Boston Consulting Group в России Константин Полунин рассказал о глобальной миграции талантов: «Конечно же, мы — страна-экспортер талантов. Но и другие страны тоже экспортеры талантов. Мы имеем дело с глобальной миграционной историей, когда люди, получив образование в Германии, точно так же мечтают поехать в Силиконовую долину и там работать. Возникает принципиально другая конкуренция».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что невозможно применять подход экономических исследователей к динамичному процессу возникновения талантов: «Проблема работы с талантами заключается в том, что ее пытаются упорядочить. С моей точки зрения, это бесполезное занятие. Дело в том, что поколения — они всегда другие. Дисбаланс всегда существует».

Дарья Антонова ИА REGNUM Руслан Вестеровский

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский подвел промежуточные итоги изменений кадровой работы в Центробанке за последние четыре года. В частности, он рассказал, что в ведомстве намерены изменить образ сотрудника, приблизив его к «экономическому помощнику».

Руслан Вестеровский считает, что на такие изменения потребуется более пяти лет: «Эта история с изменением культуры очень долгосрочная, требует много энергии и вовлеченности всех уровней управления. Поэтому мы в середине пути».

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Бетин

Вице-губернатор Нижегородской области Андрей Бетин посвятил свое выступление трансформации государственного управления в Нижегородской области. Он подчеркнул, что она осуществляется исходя из того, что основой любого процесса являются кадры: «Чуть больше года назад мы запустили проект «Команда правительства». Это полноценный HR-механизм, который позволяет управлять жизненным циклом карьеры государственного муниципального служащего».

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Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Безручко

Одной из тем, которые затронул управляющий партнер «Экопси Консалтинг», председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России 2018 — 2019» Павел Безручко, стало использование инструментов оценки при подборе персонала. По его словам, рынок сейчас «заражен ненаучными подходами» в вопросе проведения тестов: «Хороший инструмент — это, во-первых, нечто подходящее под научные критерии проверки, как минимум на валидность и надежность. Второе — он должен использоваться по назначению».

В заключительном слове Алексей Комиссаров отметил, что еще несколько лет назад было просто невозможно представить дискуссию на тему самореализации и раскрытия талантов на финансовом форуме.

Кроме того, по его словам, «во многих структурах уже есть интересные, современные, отвечающие духу времени решения и подходы, которыми они готовы делиться».