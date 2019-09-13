Москва, , 21:55 — REGNUM В Москве стартовала установочная сессия для новой группы участников программы «Наставничество». В ней приняли участие 38 человек — 19 пар. Финалисты и победители конкурса «Лидеры России» выступили наставниками для победителей других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Программа «Наставничество» реализуется по инициативе и при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус». В настоящий момент к ней уже присоединились 46 лидеров, которые стали наставниками для победителей и финалистов кубка «Управляй!», студенческой олимпиады «Я — профессионал», всероссийского конкурса «Доброволец России», конкурса «Моя страна — моя Россия». В будущем планируется охватить программой все конкурсы платформы.

Инициатором проекта выступила Татьяна Дьяконова, помощник министра экономического развития РФ, председатель исполнительного комитета клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018: «В конкурсе «Лидеры России» самым долгожданным призом было наставничество. Но лидеры получили возможность не только получать, но и делиться. Поэтому клуб уделяет большое внимание проекту, где лидеры становятся наставниками победителей других конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». К сожалению, сильные традиции наставничества, которые были в Советском союзе, утеряны. Сейчас «Россия — страна возможностей» берет на себя функцию создания механизмов и алгоритмов наставничества, которые можно будет тиражировать на уровне страны».

Программа направлена на поддержку, профессиональное и личностное развитие финалистов конкурсов платформы. Талантливые молодые люди получают профессиональные советы и могут в целом открыто и доверительно общаться с уже состоявшимися управленцами. В течение года наставникам и наставляемым предлагается обучение, методическая и организационная поддержка

«Программа наставничества — одно из ключевых направлений нашей работы. Для нас важно, чтобы проекты платформы «Россия — страна возможностей» взаимодействовали друг с другом, а их участники обменивались опытом. Мы считаем, что это очень важный элемент в развитии человека. Многие победители и финалисты нашего флагманского проекта «Лидеры России», которых мы приглашаем выступать на наших мероприятиях, рассказывают, что именно наставничество, общение с более опытным управленцем стало для них самым ценным призом. И большинство из них советуют всегда находить себе наставника, если хочешь чего-то добиться. Поэтому мы работаем над тем, чтобы эта программа была доступна для всех участников наших проектов», — прокомментировал ситуацию генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая пилотная группа из 22 пар была сформирована в декабре 2018 года, в декабре 2019 года они встретятся, чтобы подвести итоги совместной работы. Вторая группа из 24 пар начала работать в марте 2019 года, подведение итогов промежуточной сессии которой состоится 5 октября.

Финалист кубка «Управляй!» Максим Кирилов в составе команды стал мировым Чемпионом в Global Management Challenge. Его наставник, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 Александр Садовский принимал непосредственное участие в подготовке Максима Кириллова.

Наставляемый из Пятигорска Никос Тупозидис переехал из Ессентуков в Елабугу и получил работу в Особой экономической зоне Алабуга под руководством своего наставника Сергея Алексеева, полуфиналиста конкурса «Лидеры России»;

Наставляемая Юлия Симонова, студентка факультета «Финансовый менеджмент» СПбПУ Петра Великого (Политех), стала победителем конкурса «Управляй!» и перешла на работу в «Газпромнефть» к своему наставнику Сергею Рябову, полуфиналисту конкурса «Лидеры России»;

Наставляемая Надежда Галкина в 2019 году стала победителем конкурса «Управляй!», ее наставник — Валерий Астанчук, победитель конкурса «Лидеры России».

«Очень понравилась лекция — актуальная теория, подтвержденная практикой — мы увидели, как работают современные методы проектной деятельности, и с какими трудностями сталкиваются компании при их внедрении — знания, которые безусловно могут пригодиться», — прокомментировала открытие установочной сессии участница программы Юлия Симонова.

Спикерами мероприятия выступили заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., член исполнительного комитета клуба Лидеров России «Эльбрус» Александр Садовский, проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Наталия Мандрова и капитан-наставник учебного судна «Крузенштерн», начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) Михаил Новиков.

Михаил Новиков прошел на борту «Крузенштерна» путь от матроса до капитана-наставника, участвовал в двух кругосветных плаваниях и Международной Трансатлантической экспедиции. Он поделился с участниками своим видением наставничества, рассказал, что важно в развитии лидерских и личностных качеств, поделился историями из жизни, а также вдохновил участников программы на эффективную совместную работу.