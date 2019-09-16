Москва, 17 сентября, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Сергей Собянин, мэр Москвы, очень любит мегаполисы и не любит малые населенные пункты. На прошедшем Московском финансовом форуме он поделился соображениями в пользу своей позиции, приведя в пример известные на весь мир прорывы, сделанные такими городами, как Сингапур и Гонконг, и урбанизированными странами вроде Южной Кореи и Японии. Потому что в конгломератах — огромный потенциал производительности труда. В чем прав Собянин и чем он грешит против очевидной истины, пишут корреспонденты ИА REGNUM Георгий Балаков иЕвгений Цоц.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Собянин

Чем плотнее живут люди, тем выше между ними конкуренция, тут Собянин прав. И из этого можно вывести более развитую экономику в агломерациях, чем на землях с низкой плотностью и малым числом населения. И если плюсы жизни в некрупных населенных пунктах (наличие своей земли, меньше шума, воздух чище, природа ближе, еда здоровее) при желании можно оспорить, то остаются факты, которые уже не зависят от личных предпочтений. Прежде всего — демография.

Чем выше урбанизирована местность, тем хуже в ней с рождаемостью, это факт. И если Собянин приводит в пример развитость Японии и Южной Кореи, приходится вспомнить и о том, что в Южной Корее рождаемость — на историческом минимуме, а Япония вообще вымирает. Что же до Сингапура и Гонконга, плюс все тех же Японии и Кореи, то их прорывы — это прорывы прошедшего этапа. В то время как российское правительство стремится к новому этапу цифровой экономики.

Спору нет, отказаться от городов нельзя, да и не нужно. Но гнать в них всё население страны экономической эффективности ради — неверно. Потому что повысить эффективность можно и властям, собственную. Пусть тогда будет и экономика расти, и бедность снижаться, и население увеличиваться.

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