Симферополь, 13 сентября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Второй созыв Госсовета Республики Крым изберёт председателя парламента и главы республики в следующую пятницу, 20 сентября. Об этом 13 сентября в ходе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В следующий вторник мы открываем первую сессию Государственного совета. На пятницу назначено избрание председателя парламента и главы Крыма», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры на пост главы республики: действующего главу Крыма Сергея Аксёнова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Об этом: Путин внёс в Госсовет Крыма три кандидатуры на пост главы республики