Симферополь, 10 сентября 2019, 12:52 — REGNUM Три кандидатуры на пост главы республики Крым внёс президент РФ Владимир Путин на рассмотрение в Государственный Совет Крыма, сообщил журналистам спикер Госсовета Владимир Константинов 10 сентября.
По словам Константинова, с наибольшей вероятностью кандидатом на пост главы Крыма станет Сергей Аксёнов.
Отметим, что ранее Сергей Аксёнов заявлял, что вопрос назначения главы Крыма будет решен после выборов в Госсовет, которые состоялись 8 сентября.
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