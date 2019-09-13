Москва, 13 сентября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал всем желающим посетить четвертый фестиваль Русского географического общества в московском парке «Зарядье».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, на фестивале будет происходить «много всего интересного, как традиционно происходит на форумах РГО, плюс к этому красота Зарядья».

«Поэтому обязательно рекомендуем вам… от всей души на выходных сходить», — сказал Песков.

Напомним, четвертый фестиваль Русского географического общества пройдет в парке Зарядье с 13 по 22 сентября. В течение десяти дней гости смогут познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов страны. Также посетители узнают, как путешествовать по регионам увлекательно и доступно.

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