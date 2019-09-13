Москва, 13 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Знает ли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, какие именно правовые акты СССР и РСФСР он отменяет? 11 сентября в рамках программы «Диалог» он объявил, что распорядился подготовить перечень. При этом в СМИ появилось точная цифра — аннулируют 20 тыс. 419 актов. Именно такое количество актов с 1 февраля 2020 года будут признаны утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации. Однако на запрос ИА REGNUM с просьбой предоставить полный список в отделе общественных связей Департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации ответили:

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«На запрос от 12.09.2019 о правовых актах СССР и РСФСР сообщаем следующее. Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 11.09.2019 № ДМ-П36−7717 планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР. Полный перечень актов будет сформирован по итогам работы с федеральными органами исполнительной власти».

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Возникает вопрос, не знают, что отменяют?

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