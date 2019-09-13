Дмитрий Медведев знает, сколько актов СССР отменил, но не знает какие?
Москва, 13 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Знает ли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, какие именно правовые акты СССР и РСФСР он отменяет? 11 сентября в рамках программы «Диалог» он объявил, что распорядился подготовить перечень. При этом в СМИ появилось точная цифра — аннулируют 20 тыс. 419 актов. Именно такое количество актов с 1 февраля 2020 года будут признаны утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации. Однако на запрос ИА REGNUM с просьбой предоставить полный список в отделе общественных связей Департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации ответили:
«На запрос
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Возникает вопрос, не знают, что отменяют?
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