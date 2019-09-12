Москва, , 10:39 — REGNUM С 1 февраля 2020 года в России отменяются нормативные акты СССР и РСФСР. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Перечень нормативных актов СССР, подлежащих аннулированию, состоит из 20 тыс. 419 актов. Всего приложение в 1992 страницы.

В частности, отмене подвергнуть акты:

— декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне»;

— постановление Совмина РСФСР 1978 г. «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей»;

— постановление Совмина РСФСР 1978 г. об утверждении республиканских технических условий: «Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов».

Также, по мнению Медведева, в советских нормативных актах содержится множество абсурдных и устаревших требований, например,

— зоопаркам предписывалось продавать прессу исключительно в киосках «Союзпечати»;

— пускать фейерверки только от «Союзпетарды»;

— офисных работодателей обязывали предоставлять сотрудникам подставки для ног, аргументируя, что полезно для спины;

— организации общественного питания обязывали хранить яйца в отдельном помещении и мыть посуду ветошью и др.

Подготовить проект постановления правительства РФ, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории России правовых актов СССР и РСФСР, поручено Министерству юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2020 года в России перестанет действовать целый ряд советских нормативно-правовых актов.

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