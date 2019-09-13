Москва, 13 сентября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По его словам, за педаль газа — экономику — в государстве отвечает первый вице-премьер. Педалью тормоза является правоохранительная система. Обе педали нужны, однако сегодня ухитрились нажать на обе сразу, и так, что «кости трещат».

Чубайс добавил, что сейчас в России лучшая в новейшей истории бюджетная и денежно-кредитная политика, «фантастические параметры», такие как отношение долга к ВВП и уровень инфляции, но роста нет.

«Нажали на обе педали. Так мы не поедем, не поедем», — подчеркнул он, призвав «что-то делать с педалью» тормоза — правоохранительной системой.

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