Московский экономический форум. От Грефа до Чубайса — трансляция

В Москве 13 сентября состоится второй и заключительный день Московского финансового форума. Его местом проведения является Центральный выставочный зал «Манеж». Организаторами Форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

Подробнее о первом дне форума: Московский финансовый форум — трансляция

Во второй день запланировано проведение пленарной сессии «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты», участниками которой станут председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов, председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

Также среди тем второго дня — «Влияние налоговой политики в нефтяной отрасли на социально-экономическое развитие России», «Эффективность управления бюджетными расходами: международный опыт и российская практика», «Инновации в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта «Cамозанятые», «Перспективные направления пилотной апробации проектов социального воздействия в Дальневосточном федеральном округе и Арктике» и другие.