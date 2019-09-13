Москва, 13 сентября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Чтобы стать хорошим врачом, нужны получить высокопрофессиональные знания, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Советский плакат. Почет и уважение сельскому врачу!

Вопрос министру о том, как стать хорошим врачом, задала студентка Сибирского государственного медицинского университета, член организации «Волонтёры-медики».

Скворцова поблагодарила волонтёров-медиков за то, что они правильно начинают свой путь в профессию. Отряд волонтёров-медиков на сегодняшний день является многотысячным.

Отвечая на вопрос, министр подчеркнула, что необходимы высокопрофессиональные знания, и для этого сейчас очень много делается.

«Жизнь диктует необходимость изменения образовательного процесса», — подчеркнула Вероника Скворцова.

Она отметила, что будущим врачам необходимо иметь очень хорошее фундаментальное образование. Появляются новые специальности:

«Важно, чтобы были врачи-биотехнологи, врачи-интеграторы, врачи, занимающиеся цифровыми технологиями».

Кроме того, по её словам, в медицинском образовании должна присутствовать большая доля практического воспитания:

«Важно закреплять профессиональные навыки в реальной практике под контролем опытных наставников».

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 13 сентября ответила на вопросы в ходе прямого эфира.

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