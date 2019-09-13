13 Сентября
 
11:26

Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФВероника Скворцова.

Читайте также: Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России

11:20

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России развивается специальная генетическая программа предполагающая формирование новых подходов к лечению.

«Если коснуться только темы онкологии, то это и онколептические вирусы, и онкологические специальные вакцины которые основаны на сложной генной инженерии», — сказала Скворцова.

11:19

Скворцова взяла под контроль ситуацию с мальчиком из Краснодарского края

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручения по проведению обследования маленького пациента из Краснодарского края — к главе Минздрава обратилась мама мальчика.

11:13

Министр здравоохранения РФ рассказала, что российским врачам удалось остановить эпидемию, которая могла бы вспыхнуть в местах пострадавших от наводнения.

«Мы сумели на второй день с момента начала наводнения отправить специализированными бортами необходимые вакцину и предотвратили эпидемию», — сказала министр.

Кроме того, министр высказалась о грядущем расширении календаря прививок и включении в него туда вакцинацию против ветряной оспы, против гемофильной инфекции.

Также Скворцова рассказала о том, что в РФ будет создана российская вакцина против полиомиелита.

11:13

Министр здравоохранения РФ рассказала, что российским врачам удалось остановить эпидемию, которая могла бы вспыхнуть в местах пострадавших от наводнения.

«Мы сумели на второй день с момента начала наводнения отправить специализированными бортами необходимые вакцину и предотвратили эпидемию», — сказала министр.

Кроме того, министр высказалась о грядущем расширении календаря прививок и включении в него туда вакцинацию против ветряной оспы, против гемофильной инфекции.

Также Скворцова рассказала о том, что в РФ будет создана российская вакцина против полиомиелита.

11:09

Иркутские медики рассказали министру здравоохранения о том, что в июле и в июне пострадало ряд объектов здравоохранения в зоне ЧС и спросили, каким образом планируется их восстановление после наводнения.

Министр ответила, что проведенный анализ показал, что нужно восстановить 23 пострадавших объекта. По словам министра список этих объектов рассмотрен правительством и уже принято решение выделять ресурсы чтобы их восстановить. При этом она подчеркнула, что следует взять под жесткий контроль использование этих ресурсов.

11:01

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высказалась о проблемах записи к врачам. Она отметила, что в стране с 2015 года действует программа государственных гарантий, в которой прописаны предельные сроки ожидания медицинской помощи.

«Прописано все. Сколько ждать приема специалистов, результатов лабораторных исследований. Если есть какие-то конкретные недоработки мы поможем их устранить», — сказала она.

Кроме того, она отметила, что каждый год в России принимается программа госгарантий.

«Она стала очень конкретной. Прописываются объемы медицинской помощи на все», — подчеркнула Скворцова.

10:55

Министр здравоохранения РФ отметила важность обновления медицинской инфраструктуры

«Это финансово емкое направление. Сегодня более 7 млн кв. метров внутри первичного звена требуют капитального ремонта. Это очень высокий уровень износа более 80%», — сказала Скворцова.

Кроме того, министр отметила важность это важность создания новых и современных больниц, их переоснащения.

«То, что будет строиться, будет включать в себя новое оборудование. А то, что будет ремонтироваться должно быть оснащено новым оборудованием», — сказала Скворцова. — Кадровое обеспечение. Надо совершенствовать систему оплату труда. Повысить привлекательно программы «Земский доктор» введя индексацию для некоторых регионов».

10:54

«В модернизации российского здравоохранения выделить несколько блоков, — сказала Скворцова. — Прежде всего, совершенствование территориального планирования. Мы обновили подходы к размещению медицинских организаций. Оно должно повторять за собой расселение жителей того или иного регионы. Это должна быть живая система и подстраиваться под потребности современного региона. Нам важно закрепить ответственность губернаторов за территориальное планирование медицинской инфраструктуры».

10:51

На прямую связь для общения с министром выйдут представители здравоохранения регионов.

10:49

Россию втягивают в новую вредоносную кампанию — Вероника Скворцова

Производители электронных сигарет «втягивают нас в новую вредоносную кампанию и нам надо противостоять этому», заявила Скворцова.

10:46

Ещё год назад Татария анонсировала планы по созданию медицинского кластера для того, чтобы к 2020 году довести объём производства в фармацевтической отрасли до 9,5 млрд рублей против 5,7 млрд рублей в 2016 году. В апреле 2018 года была представлена концепцию создания Фарммедполиса в форме проектного офиса.

Помимо привлечения резидентов, планируется также проводить исследования на базе единой исследовательской платформы в сфере фармацевтики и инновационных изделий медицинского назначения. Ей планируют разместить на базе ОЭЗ «Иннополис».

Для справки: в Поволжье в 2016 году произвели лекарств на 60 321,64 млн рублей.

Подробнее: Татария замахнулась на рынок лекарств: будет создан ФармМедПолис

10:41

Министру здравоохранения поступило более 5 тыс. вопросов.

10:39

РФ не может инициировать процесс регистрации новых лекарств

«Мы можем выходить на производителей для того, чтобы они откликнулись», — заявила Скворцова.