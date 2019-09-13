Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФВероника Скворцова.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России развивается специальная генетическая программа предполагающая формирование новых подходов к лечению.
Скворцова взяла под контроль ситуацию с мальчиком из Краснодарского края
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручения по проведению обследования маленького пациента из Краснодарского края — к главе Минздрава обратилась мама мальчика.
Министр здравоохранения РФ рассказала, что российским врачам удалось остановить эпидемию, которая могла бы вспыхнуть в местах пострадавших от наводнения.
Кроме того, министр высказалась о грядущем расширении календаря прививок и включении в него туда вакцинацию против ветряной оспы, против гемофильной инфекции.
Также Скворцова рассказала о том, что в РФ будет создана российская вакцина против полиомиелита.
Министр здравоохранения РФ рассказала, что российским врачам удалось остановить эпидемию, которая могла бы вспыхнуть в местах пострадавших от наводнения.
Кроме того, министр высказалась о грядущем расширении календаря прививок и включении в него туда вакцинацию против ветряной оспы, против гемофильной инфекции.
Также Скворцова рассказала о том, что в РФ будет создана российская вакцина против полиомиелита.
Иркутские медики рассказали министру здравоохранения о том, что в июле и в июне пострадало ряд объектов здравоохранения в зоне ЧС и спросили, каким образом планируется их восстановление после наводнения.
Министр ответила, что проведенный анализ показал, что нужно восстановить 23 пострадавших объекта. По словам министра список этих объектов рассмотрен правительством и уже принято решение выделять ресурсы чтобы их восстановить. При этом она подчеркнула, что следует взять под жесткий контроль использование этих ресурсов.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высказалась о проблемах записи к врачам. Она отметила, что в стране с 2015 года действует программа государственных гарантий, в которой прописаны предельные сроки ожидания медицинской помощи.
Кроме того, она отметила, что каждый год в России принимается программа госгарантий.
Министр здравоохранения РФ отметила важность обновления медицинской инфраструктуры
Кроме того, министр отметила важность это важность создания новых и современных больниц, их переоснащения.
На прямую связь для общения с министром выйдут представители здравоохранения регионов.
Россию втягивают в новую вредоносную кампанию — Вероника Скворцова
Производители электронных сигарет «втягивают нас в новую вредоносную кампанию и нам надо противостоять этому», заявила Скворцова.
Ещё год назад Татария анонсировала планы по созданию медицинского кластера для того, чтобы к 2020 году довести объём производства в фармацевтической отрасли до 9,5 млрд рублей против 5,7 млрд рублей в 2016 году. В апреле 2018 года была представлена концепцию создания Фарммедполиса в форме проектного офиса.
Помимо привлечения резидентов, планируется также проводить исследования на базе единой исследовательской платформы в сфере фармацевтики и инновационных изделий медицинского назначения. Ей планируют разместить на базе ОЭЗ «Иннополис».
Для справки: в Поволжье в 2016 году произвели лекарств на 60 321,64 млн рублей.
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Министру здравоохранения поступило более 5 тыс. вопросов.
РФ не может инициировать процесс регистрации новых лекарств
«Мы можем выходить на производителей для того, чтобы они откликнулись», — заявила Скворцова.