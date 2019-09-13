Министр здравоохранения РФ рассказала, что российским врачам удалось остановить эпидемию, которая могла бы вспыхнуть в местах пострадавших от наводнения.

«Мы сумели на второй день с момента начала наводнения отправить специализированными бортами необходимые вакцину и предотвратили эпидемию», — сказала министр.

Кроме того, министр высказалась о грядущем расширении календаря прививок и включении в него туда вакцинацию против ветряной оспы, против гемофильной инфекции.

Также Скворцова рассказала о том, что в РФ будет создана российская вакцина против полиомиелита.