Москва, 13 сентября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Правительство России обсуждает масштабную программу модернизации городского общественного транспорта в регионах, инициатором которой стала государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Об этом 13 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Общественный транспорт. Новосибирск

Отмечается, что на первом этапе в программу войдут Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Тверь, Челябинск, Новосибирск и Казань. Объем инвестиций на первом этапе — 340 млрд рублей. Предполагается закупить 5,9 тыс. автобусов, 1,3 тыс. троллейбусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, а также реконструировать инфраструктуру.

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После реализации пилотных проектов в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов, на это потребуется 707 млрд рублей. Помимо автобусов будут закуплены 1,9 тыс. электробусов в 15 городах, включая Омск, Самару, Краснодар, Красноярск, Уфу.

В дальнейшем программа может быть распространена более чем на тысячу российских городов. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на это потребуется, по предварительным подсчетам, 2,1 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что корпорация активно включилась в работу по всем национальным проектам. По его словам, ВЭБ вошла во все рабочие инструменты правительства РФ, принимает активное участие практически во всех мероприятиях, которые проводит правительство.

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