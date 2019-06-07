Железнодорожную отрасль России обеспечат отечественной «цифрой»

Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Российские железные дороги, Ростех и ВЭБ. РФ подписали дорожную карту по импортозамещению «цифровой» продукции в железнодорожной отрасли, сообщает 7 июня пресс-служба ОАО «РЖД».

Подписание соглашение состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Документ является продолжением диалога сторон и подписания в феврале меморандума о сотрудничестве.

«Подписанием этой дорожной карты мы закрываем этап предварительной проработки возможностей и потребностей наших компаний, переходим к совместной работе в интересах наших клиентов», — сообщил директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин.

В соответствии с дорожной картой, высокотехнологичные продукты и решения, создаваемые радиоэлектронным кластером Ростеха, пройдут испытания и тестирование на предприятиях РЖД. После успешного прохождения испытаний оборудование оно может быть закуплено с привлечением финансирования госкорпорации развития «ВЭБ.РФ».

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